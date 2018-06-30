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<a href="http://33live.ru/novosti/30-06-2018-detrojtskij-avtosalon-prekratit-sushhestvovanie-v-2020-godu.html" target="_blank">Детройтский автосалон прекратит существование в 2020 году</a> - Организаторы международной автомобильной выставки в Детройте озабочены все учащающимися отказами производителей от участия в автосалоне. Уже к 2020 году автомобильное шоу может сменить дату проведения, место, формат и даже название.