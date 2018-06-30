Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф вернулся на родину, покинув чемпионат мира. Жена 28-летнего футболиста в самое ближайшее время должна родить ребенка. По договоренности с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом Делф вернется в расположение сборной после родов.

Полузащитник сборной Англии Фабиан Делф вернулся на родину, покинув чемпионат мира. Жена 28-летнего футболиста в самое ближайшее время должна родить ребенка. По договоренности с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом Делф вернется в расположение сборной после родов.Как сообщает РИА Новости, полузащитник заранее знал, что ему придется вернуться домой, чтобы быть рядом с женой во время родов. Делф выразил благодарность Саутгейту за возможность покинуть чемпионат мира.Напомним, что сборная Англии в 1/8 финала сразится с колумбийцами. Встреча между ними состоится 3 июля в Москве на стадионе футбольного клуба "Спартак".