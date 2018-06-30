На знаменитой трассе в Шпильберге продолжается девятый этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Австрии. Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон вновь показал лучшее время в тренировке.

На знаменитой трассе в Шпильберге продолжается девятый этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии. Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон вновь показал лучшее время в тренировке.Вторым стал его партнер по команде финн Вальттери Боттас, третьим — немец Себастьян Феттель из Ferrari. Российский гонщик Williams Сергей Сироткин показал 16-е время, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл занял последнее, 20-е место.