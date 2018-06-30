Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара в преддверии матча своей команды с россиянами в 1/8 финала чемпионата мира заявил, что для испанцев будет позором невыход в следующую стадию турнира. Также он заметил, что его партнерам придется играть против огромного количества болельщиков из России.

Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара в преддверии матча своей команды с россиянами в 1/8 финала чемпионата мира заявил, что для испанцев будет позором невыход в следующую стадию турнира. Также он заметил, что его партнерам придется играть против огромного количества болельщиков из России."Это будет позор, если мы не пройдем в четвертьфинал чемпионата мира. У нас есть 23 человека, которые могут сыграть против России, и будет стыдно не пройти дальше", — цитирует Алькантару РИА Новости.Кроме того, футболист признался, что в команде никто не обсуждает возможных соперников по турнирной сетке плей-офф. "Для нас важно хорошо подготовиться к матчу со сборной России. Мы будем играть против тысяч россиян, на стадионе будет аншлаг", — заявил испанский полузащитник.Напомним, что встреча между сборными России и Испании состоится 1 июля в Москве. Матч начнется в 17:00 в "Лужниках".