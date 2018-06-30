Глава судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина дал оценку работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые используется на чемпионатах мира. По мнению итальянца, она помогла судьям принимать верные решения.

Глава судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина дал оценку работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые используется на чемпионатах мира. По мнению итальянца, она помогла судьям принимать верные решения."Мы всегда говорили, что VAR не идеальна, ведь неверные толкования или ошибки все еще могут случаться, но, думаю, вы согласитесь, что 99,3% верных решений — это то, что очень близко к идеалу", — цитирует Коллину Чемпионат.com.По словам главы судейского комитета ФИФА, в 48 матчах группового этапа мирового первенства в России понадобилось провести 335 проверок спорных эпизодов при помощи VAR. При этом показатель верных решений повысился до 99,3%.