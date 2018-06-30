Россия обжалует дополнительные пошлины на сталь и алюминий в суде. К ней присоединяются ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и Норвегия. Разбирательство, считают эксперты, будет долгим, но приведет к поражению Вашингтона. Одним ударом США нарушили десяток международных соглашений и порвали традиционные связи между континентами, не просчитав последствий.

Россия обжалует дополнительные пошлины на сталь и алюминий в суде. К ней присоединяются ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика и Норвегия. Разбирательство, считают эксперты, будет долгим, но приведет к поражению Вашингтона. Одним ударом США нарушили десяток международных соглашений и порвали традиционные связи между континентами, не просчитав последствий. За убытки индийских металлургов, например, заплатят калифорнийские фермеры.Базар в старом Дели в последние дни оказался в эпицентре мировой экономики. Правительство Индии объявило свой ответ на таможенную войну Трампа, и местные торговцы орехами попали под этот ответный удар, стоимостью в 240 миллионов долларов.Вот этот орех становится главным оружием Индии в торговой войне, развязанной Вашингтоном. Популярный здесь и как самостоятельное блюдо, и как обязательный ингредиент для разнообразных сладостей, миндаль почти полностью на индийский рынок завозится из США. И в ответ на стальной зажим Вашингтона, Дели решает ответить ореховой блокадой. 29 наименований американских товаров, в основном орехи и бобовые, отныне облагаются Индией удвоенной таможенной пошлинной."Уже в ближайший месяц наша розничная цена на американский миндаль вырастет, но мы понимаем, что в нынешней ситуации у правительства не было выбора", — считает владелец магазина Рамендра Синх.Все дело в стали. Индийские производители до последнего надеялись, что для них Вашингтон сделает исключение: по сравнению с Китаем Индия стали и алюминия в США поставляет не так уж много. Напоминали, что торговый дефицит по сравнению с тем же китайским смешной — всего 25 миллиардов долларов против 375 миллиардов у Пекина. Не помогло."Мы не называем свои действия возмездием. Мы точно также имеем право в рамках ВТО защитить свою экономику и производителей. Просто не следует делать шаги, которые бы не учитывали глобальную торговую взаимосвязь. Тогда и не было бы разговоров об ответном ударе. Но мы видим, что тенденция на обострение со стороны США остается", — говорит руководитель института внешней торговли Индии Упендра Дас.В качестве предупреждения Дели пообещало обложить 100% налогом американскую легенду — мотоциклы Harley-Davidson. В последний момент власти этот пункт, правда, убрали. Но вот ирония: производитель легендарных "Харлеев" заявил, что во избежание ответных пошлин, сам готов перенести часть производства в Индию. Эти взаимные удары стали серьезной угрозой для отношений Дели и Вашингтона. Спасать положение прилетела полпред США в ООН Никки Хейли, сама этническая индианка. После экскурсии по храмам, на встрече с премьер министром Моди Хейли убеждала, что Вашингтон по-прежнему надежный союзник. Однако последняя реакция Дели показывает, что надежным партнером Соединенные Штаты в Индии не считают.