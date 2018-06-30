Пока жена Александра Кержакова Милана обливается слезами из-за потери ребенка, футболист весело проводит время и рассказывает об это в соцсети.

Пока жена Александра Кержакова Милана обливается слезами из-за потери ребенка, футболист весело проводит время и рассказывает об это в соцсети.Кержаков после истерики супруги опубликовал в Instagram фото с сыном. Судя по геолокации, мальчик и его отец находятся в Ленинградской области."Мы спать", – коротко подписал футболист снимок. На фотографии счастливый отец заботливо смотрит на малыша, а ребенок трогает папу за лицо. Создается ощущение полной идиллии.При этом Александр не комментирует истерику Миланы. Поклонники Кержакова пришли в ужас от поведения футболиста. Народ счел, что спортсмен публично издевается над убитой горем женой.В комментариях к публикации пользователи Сети развернули бурную дискуссию. Одни требуют, что бы Кержаков вернул ребенка матери, а другие – сочувствуют и жалеют футболиста, сетуя, что не везет Александру с женщинами."Мать-кукушка. 4 месяца не нужен был ребёнок, а сейчас действительно цирк устраивает", "Недомужик!!!! Отдай матери ребенка", "Ребенок должен жить с мамой. Не будьте извергом", "мама которая кинула сына на несколько месяцев?! Все жены его или алкашки или наркоманки конченные. И как ему с ними ладить?" – написали фанаты футболиста (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).Как писали Dni.Ru, вокруг семейной жизни российского футболиста Александра Кержакова разгорелся крупный скандал. Жена спортсмена обвинила его практически в похищении ребенка.