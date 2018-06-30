Анестетик-убийца, неумелые врачи или халатность производителя? Эксперты Росздравнадзора поставят точку в спорах вокруг пропофола - одного из самых распространенных в мире препаратов для анестезии. Крупная партия отозвана для проверки по запросу научно-клинического центра РЖД.

Анестетик-убийца, неумелые врачи или халатность производителя? Эксперты Росздравнадзора поставят точку в спорах вокруг пропофола — одного из самых распространенных в мире препаратов для анестезии. Крупная партия отозвана для проверки по запросу научно-клинического центра РЖД. Медики подозревают, что препарат вызывал опасные реакции у пациентов. Скандал вокруг анестетика подогрела череда необъяснимых смертей в московских клиниках пластической хирургии.Эндотоксикоз — отказ внутренних органов — и летальный исход. Так закончились несложные пластические операции для здоровых женщин. Друзья Наталии до сих пор не могут прийти в себя. Высококлассный биржевой маклер, призер конкурса инвесторов-миллионеров хотела после пластики съездить на море."Она была записана на операцию, которая должна была быть в сентябре. И вот, а тут освободилось место. И когда судьба дает возможность, думаешь, что это вагон счастливый. А этот вагон ведет тебя в преисподнюю, в ад какой-то", — говорит друг Натальи.Одна из версий — во время операций в организм пациенток попадало критическое количество опаснейших бактерий. Сегодня стало известно, что Росздравнадзор, по сути, запретил один из препаратов, с помощью которого в клиниках проводили анестезию. пропофол. Но это не совсем запрет — карантин и отбор определенной партии препарата..."Росздравнадзором дано задание провести испытания качества образцов данного лекарственного препарата, отобранных из больницы, на базе Московской лаборатории Росздравнадзора, — пояснили в ведомстве. — В настоящее время препарат перемещен на карантинное хранение. Представительству ООО "Фрезениус Каби" (Fresenius Kabi Russia) направлено уведомление о необходимости незамедлительно принять решение по дальнейшему обращению в Российской Федерации препарата".Это тот самый пропофол, от передозировки которого скончался американский поп-идол Майкл Джексон. Врач формально не имел права использовать пропофол на дому. Препарат для кратковременного усыпления в хирургии сочетают с обезболивающими веществами. Субстанция молочного цвета существует на рынке около 30 лет, используется по всему миру. В грамотных руках — это очень удобный, действенный, "управляемый" препарат, считают анестезиологи."Препарат предназначен для внутривенной анестезии, введения в наркоз и седации в интенсивной терапии. Во-первых, этот препарат предназначен только для использования специалистами, людьми, которые имеют подготовку в области анестезиологии", — подчеркивает заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы имени Боткина Сергей Осипов.— Некий доступ?"Человек должен уметь с ним обращаться", — подчеркивает Осипов.Но вряд ли об этом знали пациентки. Да и могут ли люди знать все препараты? Они доверяют врачам, которые ради этого доверия учились в медицинском вузе. Виноват ли в этих трагедиях пропофол — был ли он неподдельным, непросроченным или, может, содержал в себе что-то опасное — это выяснят экспертизы, которые проведет Росздравнадзор и производитель.