Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не слышал о наличии у российских властей компромата на президента США Дональда Трампа. По мнению главы МИД РФ, такие материалы нужны лишь спецпрокурору Роберту Мюллеру.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не слышал о наличии у российских властей компромата на президента США Дональда Трампа. Об этом высокопоставленный дипломат сообщил британскому Channel 4.По мнению главы МИД РФ, такие материалы нужны лишь спецпрокурору Роберту Мюллеру, пытающемуся доказать связь американского лидера с Москвой и якобы имевшее место вмешательство в выборы в Штатах с ее стороны.Лавров признался, что уже перестал следить за этой историей, и отметил: громкие обвинения используются с целью испортить отношения между двумя странами. Он также рассказал, что в свое время экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон в ответ на прямую просьбу предоставить доказательства вмешательства в выборы отказался это сделать, чтобы "не скомпрометировать источники". "Ваши люди безопасности знают все — спросите их", — добавил американец.Все это шеф российской дипломатии считает очень смешным. Особенно заявления о том, будто бы Россия решила будущее "величайшей страны на Земле с помощью какого-то интернет-агентства".