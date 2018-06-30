Организация по запрещению химического оружия и соответствующая конвенция могут оказаться под угрозой, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, британцы и их союзники встали на опасный путь, когда простым большинством голосов приняли поправки к полномочиям ОЗХО. Теперь организация может самостоятельно устанавливать виновных.

Организация по запрещению химического оружия и соответствующая конвенция могут оказаться под угрозой, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, британцы и их союзники встали на опасный путь, когда простым большинством голосов приняли поправки к полномочиям ОЗХО. Теперь организация может самостоятельно устанавливать виновных, заявил глава МИД в интервью телеканалу Channel 4.Также Лавров отметил грязные приемы, которые использовали сторонники расширения полномочий ОЗХО. Например, для участия в спецсессии они приглашали небольшие страны, у которых нет представительства в Гааге, и оплачивали их проживание и прочие расходы.