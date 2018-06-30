На чемпионате мира по футболу состоялся первый матч плей-офф. Сборная Франции, обыграв команду Аргентина, сумела пробиться в четвертьфинал.

На чемпионате мира по футболу состоялся первый матч плей-офф. Сборная Франции, обыграв команду Аргентина, сумела пробиться в четвертьфинал.Матч, прошедший на стадионе "Казань-Арена", завершился со счетом 4:3. В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). У вице-чемпионов мира 2014 года аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).В борьбе за путевку в полуфинал Франция сыграет с сильнейшим из пары Уругвая и Португалии, которые сыграют в 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи.