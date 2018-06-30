Власти Москвы окончательно утвердили программу развития столичной подземки. В ближайшие годы с вводом новых станций ее протяженность увеличится в два раза. О настоящем и будущем Московского метрополитена в беседе с журналистами рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Власти Москвы окончательно утвердили программу развитиястоличной подземки. В ближайшие годы с вводом новых станций ее протяженностьувеличится в два раза. О настоящем и будущем Московского метрополитена в беседес журналистами рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.По его словам, в программе развития метро один из главныхпроектов – Большая кольцевая линия (БКЛ). Это новый пересадочный контурмосковской подземки длиной почти 70 километров, на котором будет действовать 31станция.Одна из них – строящаяся станция "Стромынка",расположенная на северо-восточном участке большого метрокольца. С нее можнобудет пересесть на "Сокольники" красной ветки метрополитена."Работы на станции идет полным ходом, установка буронабивных свайвыполнена на 70%, продолжается выемка грунта", – сказал МаратХуснуллин. Он подчеркнул, что станция будет сдана в 2021 году.Тогда же планируется полностью завершить строительствосеверо-восточного участка БКЛ и открыть его для пассажирского движения. Всегона этом отрезке расположатся шесть станций – "Шереметьевская","Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская","Лефортово" и "Авиамоторная".В целом, отметил Хуснуллин, столичные метростроевцы вышли навсе участки строительства большого кольца. "На всех площадках идет работа.Где-то – полноценная стройка, где-то – подготовительный этап", – пояснилруководитель городского стройкомплекса.По его словам, акцент на развитии Большой кольцевой линииделается еще и потому, что она дает возможность строить новые радиальные линиив районы, которые еще не охвачены подземкой. Одна из таких веток – Кожуховская(по результатам голосования на портале "Активный гражданин" еепланируется переименовать в Некрасовскую. – Прим.Ред.). Она охватитюго-восточные районы столицы и упростит доступ в центр города длясотен тысяч местных жителей. Конечной станцией будет "Нижегородская",где предусмотрена пересадка на большое метрокольцо.Хуснуллин подчеркнул, что эта линия должна полноценнопоехать с пассажирами от "Некрасовки" до "Нижегородской" в2019 году. По его словам, первый участок со станциями"Некрасовка", "Лухмановская", "УлицаДмитриевского" и "Косино" планируется запустить с пассажирамиуже в конце этого года, а перед этим, в начале осени, произойдет техническийпуск отрезка. "Сейчас там идут пусконаладочные работы, мы ставим задачу доосени сделать максимальное благоустройство прилегающей территории", -сказал руководитель городского стройкомплекса.Помимо Кожуховской линии, от большого метрокольца (станция "Улица Новаторов") пойдет участок в Новую Москву до Троицка через поселок Коммунарка. Кроме того, от станции "Нижегородская" планируется построить новую линию на восток города, а от "Кленового Бульвара" – в Бирюлево.В целом, подчеркнул Хуснуллин, темпов, которыми развиваетсяМосковский метрополитен, нет практически нигде в мире. "Мы работаем вкруглосуточном режиме, вахтовым методом по 12 часов в сутки. Нормативный срокстроительства станции метро – восемь лет, а мы укладываемся в 3-4 года", -отметил он. Благодаря этому, добавил Хуснуллин, удается значительно улучшитьтранспортную ситуацию в городе.Рассказал глава стройкомплекса Москвы и о некоторых других важных для городапроектах. Один из них – программа реновации. По его словам, стартовые площадкипод строительство домов для переселенцев подобраны почти во всех районахгорода. Так,новое жилье появится на месте бывшего Черкизовского рынка."Там будет качественное жилье с хорошей транспортной доступностью -близость к метро, Московскому центральному кольцу", – сказал Хуснуллин.Продолжается и проект развития набережных реки Москвы. Одна из них – на территории бывшего завода ЗИЛ, который сейчас активно осваивается под жилую, деловую и развлекательную функции. "Около 19 километров набережной будутблагоустраиваться, плюс мы строим новые мосты, увязываем это с улично-дорожнойсетью, смотрим, где можно сделать новые причалы, чтобы суда работали не толькокак туристические, а в дальнейшем стали полноценным транспортом", -подчеркнул Хуснуллин.