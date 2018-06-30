На спутнике Ломоносов, выведенном на орбиту во время пуска с космодрома Восточный, наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры.

На спутнике "Ломоносов", выведенном на орбиту во время пуска с космодрома Восточный, наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры.По словам источника РИА Новости, космический аппарат отработал два года из трех."Михайло Ломоносов" был выведен на орбиту в апреле 2016 года. Вместе с "Ломоносовым" были запущены еще два аппарата, изготовленные по заказу Самарского университета; с одним из них впоследствии связь установить не удалось."Ломоносов" занимается изучением световых явлений верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. У "Ломоносова" есть и вполне практические задачи: отслеживать астероиды и космический мусор в околоземном пространстве.