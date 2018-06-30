СКР выясняет обстоятельства трагедии

СКР выясняет обстоятельства трагедииСтали известны подробности гибели годовалого ребёнка на Ладоге. Следователи СКР по Владимирской области возбудили два уголовных дела по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека» и «Оставление в опасности».Следователи СКР совместно с полицейскими выясняют истинные причины трагедии.«Допрошены участники события, свидетели, проведён следственный эксперимент, в рамках которого восстановлены и максимально приближены к обстоятельствам происшествия обстановка и поминутные действия участников», - рассказали в Октябрьском межрайонном следственном отделе.Как удалось выяснить, около 14 часов 26 июня мама ребёнка зашла в дом, оставив сына спящим в коляске во дворе без присмотра. В этот момент мальчик проснулся, вылез из коляски и вышел на дорогу. Там его сбила 40-летняя женщина-водитель микроавтобуса Chevrolet Express.Теперь следователям предстоит решить, кто именно виноват в трагедии.На заметку: Организация похорон ритуальные услуги Киев от компании цены- http://lastochki.com/. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!