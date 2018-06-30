Во избежание несчастных случаев во время отдыха на водоемах необходимо знать и соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде...

С наступлением лета люди много времени проводят на природе и вблизи водоемов. Для того чтобы они могли избежать неблагоприятных ситуаций, сотрудники полиции УВД по ЮЗАО напоминают москвичам правила безопасного поведении во время отдыха.Во избежание несчастных случаев во время отдыха на водоемах необходимо знать и соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.- купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;- не заплывайте за буйки и не пытайтесь переплывать водоемы;- не купайтесь у крутых обрывистых берегов, в местах с сильным течением, в заболоченных и заросших водорослями местах;- запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;- подростки и дети должны находиться на пляжах только под присмотром родителей или взрослых. Не разрешайте купаться детям в незнакомых местах, прыгать с обрывов, а также далеко заплывать;- будьте предельно аккуратны при пользовании водным транспортом. Находясь в лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин, в местах купания.ПОМНИТЕ! Выполнение указанных рекомендаций обеспечит вам безопасный отдых на воде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56