В Туле прошел благотворительный концерт Анастасии Волочковой. После мероприятия балерина сфотографировалась со всеми желающими.

В Туле прошел благотворительный концерт Анастасии Волочковой. После мероприятия балерина сфотографировалась со всеми желающими.Один из снимков Анастасия разместила на своей странице в Instagram. На фото Волочкова позирует с девочкой из местного танцевального коллектива.Видимо, кадр сделан сразу после выступления балерины, так как Анастасия облачена в странный наряд – топик из кружевных цветочков и прозрачную юбку. Шикарная грудь Волочковой едва не проглядывает сквозь ткань. При этом все самые пикантные моменты на фото спрятаны, так как перед балериной стоит ребенок, прикрывающий оголенное тело Анастасии.Народ пришел в ужас от вида танцовщицы. Хейтеры потребовали запретить Волочковой в подобном виде щеголять перед детьми."Чему они у нее могут научиться,тем более она в таких "не детских костюмах"?Кто-нибудь следить за ее выступлениями,контролирует репертуар,проверяет костюмы?Это позор и срам!Обратите внимание хоть кто нибудь!!!КРИК ДУШИ", – написала одна из пользовательница Сети.Женщину попытались угомонить поклонники Анастасии, отметив, что несмотря на яркую внешность и любовь к обнаженке, балерина очень добрый человек и по-настоящему любит детей. Позже в дискуссию вмешалась сама Волочкова и поблагодарила фанатов за поддержку.