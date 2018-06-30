× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/30-06-2018-poschitali-proslezilis-skolko-na-samom-dele-stoit-remont-krossovera-toyota.html" target="_blank">Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт кроссовера Toyota</a> - Терминалы ЭРА-Глонасс можно найти хоть в дешевой легковушке, хоть в автомобиле представительского класса. Как ни странно, в случае поломки терминала больше других будут горевать владельцы свежайшего кроссовера Toyota C-HR - стоимость кнопки SOS для него оказалось космической.