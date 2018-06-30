Наташа Королева вывела на сцену своего 16-летнего сына Архипа. Юноша заменил в одном из номеров своего отца.

Наташа Королева вывела на сцену своего 16-летнего сына Архипа. Юноша заменил в одном из номеров своего отца.Королева начала подготовку к важному событию: на 20 октября у певицы намечен бенефис в Кремле. В честь такого события артистка решила подготовить новые номера.Изюминкой концерта станет выход на сцену сына Наташи Архипа. Королева так гордится наследником, что даже записала его первую репетицию и выложила видео на своей странице в Instagram.Судя по кадрам, юноша значительно подрос и похорошел. Для дебюта была выбрана композиция "Веришь или нет", которую ранее Наташа исполняла с мужем. Учитывая как сильно сын стал похож на Тарзана, номер должен выйти очень интересным.Между тем Наташа переживает, что поклонники могут не узнать в повзрослевшем Архипе её сына. Поэтому певица дала наследнику четкие инструкции: громко и четко во время выступления назвать ее мамой. "Ты главное про маму не забудь. Про маму. А то выйдешь такой орелик и все подумают: "Что это за молодой ухажер у матери?" – смеясь сказала Королева.