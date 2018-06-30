Устроивший стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе ранее угрожал сотрудникам этого издания месяц назад. Стрелок - Джеррод Уоррен Рамос. Несколько лет он безуспешно судился с газетой и оскорблял сотрудников издания.

Устроивший стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе ранее угрожал сотрудникам этого издания месяц назад. Стрелок — 38-летний Джеррод Уоррен Рамос. Несколько лет он безуспешно судился с газетой и оскорблял сотрудников издания.По крайней мере, Джеррод Уоррен Рамос делал один телефонный звонок с угрозами в день, отметил шеф полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алотмэр. Газета обратилась за советом к юристам, сообщает РИА Новости. Редакция решила не подавать иск против Рамоса, чтобы еще больше провоцировать неустойчивую психику своего читателя.Однако 28 июня он устроил бойню в редакции, застрелив пять человек и ранив двоих. При нападении налетчик использовал светошумовые и дымовые гранаты. Раненым была оказана медицинская помощь, они уже покинули госпиталь.Мотив для нападения на журналистов оказался прост. Это была месть взбесившегося читателя Capital Gazette, которому не понравилась заметка о нем самом. 7 лет назад суд признал Рамоса виновным в том, что он преследовал и терроризировал женщину.Убийца журналистов был схвачен прибывшей на место происшествия полицией. С полицейскими он отказался сотрудничать."Преступник стрелял из дробовика, легально приобретенного около года назад", — подчеркнул представитель полиции штата Мэриленд Тимоти Алтомаре.Личность стрелка была идентифицирована с помощью системы распознавания лиц.До этого трагического случая, как пояснили в американском Комитете защиты журналистов, до трагедии в Аннаполисе в США за последние 26 лет были убиты 7 журналистов. За один день этот список практически удвоился.