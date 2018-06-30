Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила казанскому Рубину регистрировать новых футболистов. Это связано с делом экс-полузащитника клуба Альберта Шарипова, с которым был расторгнут контракт без веских причин.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила казанскому "Рубину" регистрировать новых футболистов. Это связано с делом экс-полузащитника клуба Альберта Шарипова, с которым был расторгнут контракт без веских причин.РФС удовлетворил заявление футболиста о признании его договора с "Рубином" действительным. Теперь казанскому клубу необходимо будет заплатить компенсацию, а также задолженности по заработной плате, сообщает РИА Новости.Альберт Шарипов стал игроком "Рубина" в 2015 году. За казанскую команду он провел лишь один матч. В последних сезонах полузащитник защищал цвета "Томи" и нижнекамского "Нефтехимика" на правах аренды.