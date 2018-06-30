Россия последовательно сокращает свое военное присутствие в Сирии, но до конца 2018-го не покинет страну. Мы не любим искусственных сроков, - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия последовательно сокращает свое военное присутствие в Сирии, но до конца 2018-го не покинет страну. "Мы не любим искусственных сроков", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому Channel 4, напомнив, что полноценных российских баз там нет.Кроме того, министр подчеркнул, что Москва не симпатизирует президенту Сирии Башару Асаду, и констатировал, что тот борется с терроризмом и защищает от него весь Ближний Восток. Продолжит ли сирийский лидер править страной, должен решить народ, добавил Лавров.Шеф российской дипломатии также выразил надежду на то, что Сирию не ждет судьба Афганистана, Ирака и Ливии, где вмешательство Запада привело к многочисленным трагедиям.