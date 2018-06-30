Большинство россиян не хотят брать ипотеку даже при условии низкой ставки, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного фондом Общественное мнение.

71 процент опрошенных в принципе не рассматривают оформление ипотеки. 19 процентов рассматривают такую возможность, 7 процентов выплачивают или уже выплатили ипотечный кредит. Оставшиеся затруднились с ответом.У 58 процентов участников опроса есть знакомые, взявшие ипотеку, при этом большинство слышит негативные отзывы об этом опыте.22 процента тех, кто не собирается брать ипотечный кредит, связали свой отказ с низким уровнем жизни и невысокой зарплатой. 19 процентов сообщили, что будут использовать другие возможности для покупки жилья, но не связываться с кредитом. 9 процентов назвали кредит кабалой, 8 процентов указали на большую переплату, у 4 процентов возраст не позволяет оформить кредит, у 3 процентов трудности с его получением. 2 процента объяснили свой отказ отсутствием гарантий и большими рисками и по одному проценту посетовали на длительные сроки выплат и уже оформленную ипотеку.57 процентов опрошенных не будут брать ипотеку даже при 8-процентной ставке по кредиту, 11 процентов допускают такую возможность. При этом 48 процентов участников исследования считают, что со снижением ставок популярность ипотеки вырастет.На заметку: Посетив интернет-проектвы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика просмотреть видео-обзор вибромассажера Вивайб Синк. Рекомендуем вам уже сегодня посетить этот интернет-сайт и ознакомиться с информацией представленной на нём!