Пока поклонники Ксении Собчак поздравляют телеведущую со второй беременностью, ее близкие комментариев не дают. Реакция окружения светской львицы удивляет.

Пока поклонники Ксении Собчак поздравляют телеведущую со второй беременностью, ее близкие комментариев не дают. Реакция окружения светской львицы удивляет.Журналисты "Газеты.Ru" дозвонились до представителя Ксении Собчак Кирилла Суханова и попросили его прояснить ситуацию, дабы не множить слухи. Однако мужчина предпочел отмолчаться."Я думаю, комментарий лучше получить у того, кто это подтвердил или опровергнул", – заявил Суханов и отказался от дальнейшего разговора. Остальные люди из окружения телеведущей тоже не спешат разговаривать на тему прибавления в семействе Собчак и Виторгана.Отметим, что дизайнер Мишаня Мишина сообщившая об интересном положении экс-кандидата в президенты России, не входит в круг ближайших друзей Ксении Собчак, а слухи о том, что телеведущая беременна, ходили и раньше. Они основываются на изменениях в фигуре Ксении.В последнее время Собчак действительно несколько округлилась. На церемонии вручения наград журнала FB телеведущая приковала к себе взгляды всех собравшихся. Народ отметил, что у Ксении заметно подрос живот, но большинство гостей предпочло промолчать об этом, и только Мишина открыто заявила, что Собчак беременна.