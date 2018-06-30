Он вошел в историю как выдающийся революционер XX века. Лев Троцкий был фактически вторым лицом в первом советском правительстве, занимал пост наркома по военным и морским делам, жестко отстаивал идеалы мировой революции и вел непримиримую борьбу с ее врагами. Смерть Владимира Ленина развела его с недавними соратниками по разные стороны баррикад. Сталин и Троцкий стали врагами, за что последний и поплатился. Он был сначала лишен советского гражданства, изгнан из страны, а затем убит агентом советских спецслужб.

Он вошел в историю как выдающийся революционер XX века. Лев Троцкий был фактически вторым лицом в первом советском правительстве, занимал пост наркома по военным и морским делам, жестко отстаивал идеалы мировой революции и вел непримиримую борьбу с ее врагами. Смерть Владимира Ленина развела его с недавними соратниками по разные стороны баррикад. Сталин и Троцкий стали врагами, за что последний и поплатился. Он был сначала лишен советского гражданства, изгнан из страны, а затем убит агентом советских спецслужб.Лев Давидович Троцкий (при рождении – Лейба ДавидовичБронштейн) появился на свет 7 ноября 1879 года. Местом рождения является хуторв нынешней Херсонской области. Его родители были зажиточными землевладельцами,сколотившими состояние на эксплуатации труда крестьян. Чувство собственногопревосходства в нем культивировалось с детства, когда его окружали лишьбатрацкие дети, на которых он смотрел свысока.В 1889 году будущий революционер был направлен на учебу вОдессу. Он поступил по квоте для еврейских семей в училище, где был лучшим повсем предметам (особенно его интересовало рисование и литература). Тяга к глобальнымпеременам проснулась в нем лишь к концу обучения, когда Троцкий включился вдеятельность кружка социалистов, который занимался революционной пропагандой. Вте же времена он становится ярым последователем учения Карла Маркса.Долго быть под управлением руководителей кружка он не мог и не хотел и создал свой, назвав его Южно-русский рабочий союз. Его участниками становятсяработники николаевских верфей. В 1898 году Лев Троцкий впервые оказывается втюрьме, где провел два года за революционную деятельность. Выйдя из заключения,он направляется в первую ссылку в Сибирь, откуда удачно бежит, воспользовавшисьподдельными документами на фамилию Троцкого (так звали старшего надзирателяОдесской тюрьмы – Прим. ред.). Он будет жить под этим псевдонимом всюоставшуюся жизнь.После побега ему удалось наладить связь с вождем мировогопролетариата Владимиром Лениным, и Троцкий становится одним из авторов газеты "Искра".Его популярность среди соратников быстро выросла, благодаря его ораторскомуталанту, который в полной мере раскрылся во время выступлений перед мигрантами.В то время Троцкий всей душой и делом разделяет политику Ленина. За глаза егодаже стали называть "ленинской дубинкой". Но уже в 1903 году революционер решилпереметнуться к меньшевикам, попутно обвиняя вождя пролетариата в установлениидиктатуры. Правда, среди меньшевиков своим он тоже не стал, решив в итоге внефракционнымучастником революционного движения.В 1905 году Лев Троцкий организовывает в Петербурге, которыйбыл охвачен революционными идеями, местный совет рабочих депутатов. Онагитирует жителей города, выступая перед толпами, которым нужен лишь небольшойтолчок для начала революции. За свою активность пламенный оратор быстропоплатился, он снова оказался за решеткой. Одновременно его лишили всехгражданских прав и сослали на вечное поселение в Сибирь. Правда, до нового ПМЖон не доехал, сбежав по пути от конвоя.Вновь он появился на публике в Финляндии, откуда онперебрался в Центральную Европу. В1908 года революционер обосновался в Вене, тамон стал издавать газету "Правда". Через четыре года издание оказалось в рукахбольшевиков, а бывший соратник Ленина уехал во Францию, где начал выпускать газету"Наше слово". В Россию он решил вернуться только в 1917 году. За несколькомесяцев Троцкий смог собрать вокруг себя сторонников идеи создания единойРоссийской социал-демократической рабочей партии.Он был активным участником Октябрьской революции, в ходекоторой было низложено временное правительство. После того, как Владимир Ленинпришел к власти, Троцкий стал наркомом иностранных дел, а в 1918 году – народнымкомиссаром по военным и морским делам. Именно благодаря его усилиям и жесткойволе родилась Красная армия. Для этого нередко приходилось принимать крайниемеры – в тюрьмы и под высшую меру наказания попадали все, кто нарушал воинскуюдисциплину или дезертировал из вооруженных сил. Попутно он зачищал своихпротивников.К концу Гражданской войны популярность Троцкого стала максимальной,но крылья ему подрезала смерть Владимира Ленина, для которого он к тому временибыл одним из ближайших соратников. Иосиф Сталин, вставший у руля страны, виделв нем серьезного противника и обезвредил его. Уже к середине 1924 годареволюционер лишился поста наркома военно-морских дел и перестал входить всостав Политбюро. Через пару лет, при попытке проведения антиправительственнойдемонстрации он был схвачен и сослан в Алма-Ату, откуда позже выслан в Турцию илишен гражданства СССР.В изгнании Лев Троцкий продолжил борьбу с Иосифом Сталиным.Он издавал "Бюллетень оппозиции", писал мемуары, был автором историческихтрудов, в которых доказывал исчерпанность царского режима и необходимость революциив России. В 1935 году Троцкий оказался в Норвегии. Правда, не надолго. В этой стране он оказался под давлением местных властей, которые нежелали ухудшения отношений с СССР. В итоге Троцкий лишился всех своих работ ибыл взят под домашний арест. Тогда революционер решил уехать в Мексику, откуда наблюдалза процессами, происходящими в Союзе. В 1936 году он закончил книгу, в которойназвал сталинский режим контрреволюционным переворотом.Своими словами и действиями Лев Троцкий подписал себесмертный приговор. Простить ему его поведение советские власти во главе соСталиным не могли. Операция по ликвидации революционера началась в 1938 году. Бывшийагентом НКВД Рамон Меркадер по заданию советских властей внедрился в окружениереволюционера как гражданин Бельгии Жак Морнар. Убийце удалось втереться в довериек Троцкому и его окружению, что позволило часто появляться в его доме-крепости.За 12 дней до убийства агент советских спецслужб прибыл к Троцкомуи показал свою статью об американских троцкистах. В какой-то момент ониостались наедине в рабочем кабинете. Вероятно, тогда Меркадер прикидывал какимобразом он будет осуществлять свой план. Для этого он, несмотря на жару, пришелв плаще (под которым позже спрячет орудие убийства) и шляпе. Во время чтенияТроцким статьи он стоял позади его стула.20 августа 1940 года ситуация повторилась точь-в-точь. Меркадервновь пришел к Троцкому со своей статьей, он снова был одет в плащ и шляпу,хозяин и визитер опять уединились в кабинете революционера. Убийца привычновстал за спиной сидящего Троцкого, который углубился в текст статьи. В какой-томомент агент НКВД достал спрятанный под плащом ледоруб и нанес сильный удар поголове Льва Давидовича. На его крик сбежалась вся охрана дома, и Меркадеру неудалось сбежать.Пока разбирались с ним, Троцкого пытались спасти врачи. Революционерадоставили в больницу, где спустя пару часов он впал в кому. Спустя сутки онумер, несмотря на все усилия медиков – рана головы была слишком серьезной. Заубийство Троцкого Рамон Меркадер получил 20 лет тюрьмы (более суровое наказаниене позволяло вынести мексиканское законодательство). В 1960 году он вышел иззаключения и уехал в Советский Союз, где получил звание Героя.Что касается личной жизни Льва Троцкого, как пишут историки,всегда шла рука об руку с революционной деятельностью. Первая жена АлександраСоколовская, которая была старше него на шесть лет, познакомила тогда ещебудущего революционера с трудами Карла Маркса. Практически сразу после свадьбыони вместе отправились в сибирскую ссылку. Известно, что Троцкий бежал оттуда,бросив супругу с двумя маленькими детьми. По его собственным утверждениям, онадала согласие на его побег.Со второй своей женой Натальей Седовой он познакомился вПариже, где та принимала участие в издании газеты "Искра". Она вскружилареволюционеру голову и тот развелся с Соколовской, сохранив с ней дружескиеотношения. Во втором браке у Троцкого родились двое сыновей – Лев и Сергей. Младшийв 1937 году за политическую деятельность был расстрелян, а через год Лев Троцкиймладший скончался при странных обстоятельствах во время операции по удалениюаппендицита в Париже.Дочерей политика тоже постигла трагическая участь. В 1928году от чахотки умерла его младшая дочь Нина, а старшая, Зинаида вместе с отцомлишенная советского гражданства, в 1933 году совершила суицид, пребывая взатяжной депрессии. Спустя пять лет, первую супругу Александру Соколовскую расстреляликак ярую сторонницу левой оппозиции.Вторая жена Троцкого, Наталья Седова до последних днейподдерживала своего мужа. Вместе они переехали в Мексику, где она прожила еще20 лет после его убийства. В 1960 году она решила перебраться в столицуФранции. После смерти в 1962 году, ее похоронили в Мексике рядом с мужем.