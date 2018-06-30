Актриса Сьюзен Сарандон оказалась среди задержанных во время протестов против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Всего были задержаны почти 600 человек.

Американскую актрису Сьюзен Сарандон задержали во время протестов против иммиграционной политики президента Дональда Трампа. "Задержана. Держусь. Продолжаю бороться", — сообщила Сарандон на своей старнице в Twitter..Arrested. Stay strong. Keep fighting. #WomenDisobey— Susan Sarandon (@SusanSarandon) 28 июня 2018 г.Также она написала, что это мощная и прекрасная акция сотен женщин, заявляющих, что они требуют воссоединения разделенных семей. Всего полиция задержала почти 600 человек, сообщает РИА Новости.С начала апреля из-за так называемой политики "нулевой терпимости" к незаконному пересечению границы, проводимой Трампом, почти две с половиной тысячи детей разлучили с родителями. На президентскую администрацию подали в суд генеральные прокуроры сразу 17 американских штатов.