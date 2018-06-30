Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро дал оценку российской команде перед предстоящей игрой 1/8 финала чемпионата мира. По мнению испанского специалиста, хозяева турнира являются очень опасным соперником.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро дал оценку российской команде перед предстоящей игрой 1/8 финала чемпионата мира. По мнению испанского специалиста, хозяева турнира являются очень опасным соперником."Мы знаем, как играет сборная России. Они активно используют фланги и навесы. Это делает их очень опасными соперниками. Также не стоит забывать о том, что они будут играть на домашнем стадионе перед своими фанатами, которые будут их поддерживать", — приводит слова Йерро Чемпионат.com.Напомним, что встреча между сборными России и Испании пройдет 1 июля в "Лужниках" и начнется в 17:00 по московскому времени.