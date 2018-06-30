В возрасте 50 лет от рака скончался российский художник-мультипликатор Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус. Об этом сообщил друг покойного, писатель Сергей Кузнецов.

В возрасте 50 лет от рака скончался российский художник-мультипликатор Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус. Об этом сообщил друг покойного, писатель Сергей Кузнецов.Павел Сухих (его творческий псевдоним является прочитанной наоборот фамилией) родился 3 марта 1968 года. Он являлся одним из основателей международного фестиваля комиксов "КомМиссия"; был первым арт-директором журнала "Афиша".Среди его работ — комикс "Как я похудел на 21 грамм" и мультфильм "Человек в пенсне" из анимационного цикла "Рассказы А. П. Чехова", сообщает ТАСС.Первый комикс Хихуса "Красные башмачки" был вольной интерпретацией одноименной сказки Андерсена. В 2009 году вышла его книга под названием "Космогонево" — абсурдистская проза о жизни, смерти и жизни после смерти.Одной из последних работ Хихуса стал рисованный мультфильм-антиутопия "Планета Хумра".