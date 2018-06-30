В российской столице в эти дни отмечается 20-й юбилей казахстанской столицы, города Астана. В рамках празднований на ВДНХ открылась выставка, посвященная юбилею столицы государства, прошла Международная конференция по градостроительной и архитектурной политике Астаны. Кроме того, было объявлено о завершении полномасштабной реставрации павильона Казахстан на ВДНХ.

В российской столице в эти дни отмечается 20-й юбилейказахстанской столицы, города Астана. В рамках празднований на ВДНХ открыласьвыставка, посвященная юбилею столицы государства, прошла Международнаяконференция по градостроительной и архитектурной политике Астаны. Кроме того, былообъявлено о завершении полномасштабной реставрации павильона"Казахстан" на ВДНХ.Первыми посетителями выставки и павильона республики на ВДНХстали первый вице-премьер российского правительства, глава Минфина АнтонСилуанов и первый замглавы кабмина Казахстана Аскар Мамин. Как отметилроссийский министр, выступая на открытии экспозиции, судьбы столиц России иКазахстана тесно переплетены.По словам первого вице-премьера российского кабинетаминистров, Астана стала крупнейшим деловым, финансовым центром и культурнымцентром Казахстана."Не случайно праздничные мероприятия в честь 20-летияАстаны проходят здесь, в Москве – первом из российских городов, ставшем городом-побратимомАстаны, – подчеркнул он, пожелав соседней республике и ее столице успехов вразвитии. – Мы все тесно связаны между собой и экономически, и духовно".Казахстанский коллега Силуанова Аскар Мамин, в свою очередь,отметил, что отношения между двумя странами могут считаться образцовой модельюи быть "наглядным примером того, как должны развиваться двусторонниеотношения в XXI веке". "Символично, что именно в Москве, в столицеважнейшего стратегического партнера Казахстана, организована тематическаявыставка в рамках мероприятий по празднованию 20-летия Астаны", –подчеркнул он.В течение ближайшей недели москвичи и гости города смогутувидеть на открывшейся выставке с реализованными и перспективными проектамизастройки Астаны. Кроме того, в рамках экспозиции для обзора доступен макетцентральной части казахстанской столицы и других красивых и современныхстоличных объектов.Столица Казахстана была перенесена из Алма-Аты в 1998 году. За прошедшие годы численность населения Астаны увеличилась в пять раз. За два десятилетия город изменился до неузнаваемости, став одним из самых красивых и комфортных городов в регионе и на постсоветском пространстве.В ближайшем будущем узнать еще больше о жизни Астаны иреспублики в целом можно будет в одном месте, в павильоне на ВДНХ. Одновременнос открытием экспозиции в честь юбилея столицы республики главную российскуювыставку украсил неповторимый по архитектуре павильон "Казахстан".Полномасштабную реставрацию исторической части павильонапровели по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ранее здесьрасполагался павильон "Металлургия", который в 1964 году сменилразмещенную здесь ранее экспозицию, посвященную достижениям народного хозяйстваКазахской ССР.В 2011 году по распоряжению российских властейпавильон был передан в аренду Казахстану на 50 лет. Еще несколько лет ушло нато, чтобы отыскать историческую строительную документацию, необходимую дляначала реконструкции. В ходе восстановления изначального облика здания былвоссоздан остекленный купол, увенчанный уникальным 9-метровым шпилем, которыйбыл у него в оригинале.