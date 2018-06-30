Газпром пытается расторгнуть контракты на транзит и поставку природного газа через территорию Украины. Российская компания подала иск в Стокгольмский арбитражный суд, где уже началась процедура формирования трибунала. Об этом рассказал глава Газпрома Алексей Миллер.

"Газпром" пытается расторгнуть контракты на транзит и поставку природного газа через территорию Украины. Российская компания подала иск в Стокгольмский арбитражный суд, где уже началась процедура формирования трибунала. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров.Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж в споре "Газпрома" и "Нафтагаза" встал на сторону украинской компании и постановил взыскать с российского поставщика два с половиной миллиарда долларов.Это решение, отметил Алексей Миллер, нарушает " баланс в интересах сторон". Более того, апелляционный суд округа Свеа приостановил его, а все аргументы украинской стороны признал несостоятельными.Теперь переговоры с Украиной можно будет продолжит только после того, как постановление Стокгольмского арбитража будет отменено, и баланс интересов восстановят.Что касается возобновления транзита российского газа через территорию Украины, то "Нафтагаз" должен предоставить аргументы экономической целесообразности подобного решения, добавил Миллер.