Без комментариев. Так президент Франции Эммануэль Макрон откликнулся на информацию газеты Washington Post, что президент США Дональд Трамп на встрече с Макроном в Белом доме предложил Франции выйти из Евросоюза.

Без комментариев. Так президент Франции Эммануэль Макрон откликнулся на информацию газеты Washington Post, что президент США Дональд Трамп на встрече с Макроном в Белом доме предложил Франции выйти из Евросоюза.При этом, якобы, Трамп предложил Парижу при выходе из Евросоюза двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем между США и ЕС, напоминает РИА Новости."Разговоры, которые ведутся в закрытом формате, остаются в закрытом формате. Я думаю, что не стоит это повторять", — уклонился от прямого ответа на вопрос о том, было ли такое предложение со стороны Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон.При этом он добавил колкость в адрес издания, которое опубликовала эту информацию: "Серьезная пресса должна оставаться серьезной"."Я просто знаю, что обязательства, которые у меня есть в отношении Европы уже больше года, достаточны, чтобы вы могли представить ответ, если бы мне был задан такой вопрос", — продолжил Эммануэль Макрон.На заметку: Посетите интернет-проект http://www.st-ob.ru/furniture/kabinet-rukovoditelya/ -вы сможете в любое удобное для вас время и буквально в два клика купить недорого медель для кабинета руководителя в Москве и проконсультироваться по вопросам заказа. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!