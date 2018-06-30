Частная японская ракета МОМО венчурной компании Interstellar Technologies взорвалась почти сразу после старта. Это уже вторая попытка компании запустить данную ракету, и она снова обернулась неудачей.

Частная японская ракета МОМО венчурной компании Interstellar Technologies взорвалась почти сразу после старта с острова Хоккайдо. Это уже вторая попытка компании запустить данную ракету, и она снова обернулась неудачей.На кадрах, опубликованных на сайте японской телерадиовещательной корпорации NHK, видно, как ракета приподнимается над стартовой площадкой, однако затем из ее дюзы вырывается черный дым, и она падает. На месте ЧП произошел взрыв, затем возник сильный пожар. Пострадавших нет.Interstellar Technologies пытается запустить ракету без участия национального космического агентства JAXA.Ракета МОМО – одноступенчатая, передает РИА Новости. Ее длина составляет 10 метров, вес – 1 тонну.Первая попытка запуска была предпринята 30 июля 2017 года. Ракета стартовала с острова Хоккайдо, поднялась на 20 километров и упала в шести с половиной километрах от стартовой площадки.