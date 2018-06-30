Жительница Зеленограда поблагодарила сотрудников отдела уголовного розыска, вернувших ей утерянный телефон....
В Главное Управление МВД России по г. Москве поступило обращение от жительницы Зеленограда. Вера Васильевна поблагодарила сотрудников отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.
В одном из супермаркетов, расположенных на улице Гоголя в Зеленограде, у женщины пропал мобильный телефон, о чем она заявила в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска телефон был обнаружен в здании магазина и передан владелице. Установлено, что Вера Васильевна потеряла его, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
«Хочу выразить полицейским благодарность за неравнодушие к чужим проблемам, чуткое отношение, оперативность и профессионализм», – отметила Вера Васильевна.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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