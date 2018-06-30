Жительница Зеленограда поблагодарила сотрудников отдела уголовного розыска, вернувших ей утерянный телефон....

В Главное Управление МВД России по г. Москве поступило обращение от жительницы Зеленограда. Вера Васильевна поблагодарила сотрудников отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.В одном из супермаркетов, расположенных на улице Гоголя в Зеленограде, у женщины пропал мобильный телефон, о чем она заявила в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска телефон был обнаружен в здании магазина и передан владелице. Установлено, что Вера Васильевна потеряла его, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.«Хочу выразить полицейским благодарность за неравнодушие к чужим проблемам, чуткое отношение, оперативность и профессионализм», – отметила Вера Васильевна.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31