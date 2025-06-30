С 28 по 30 июня в Республике Тыва прошел IV Международный фестиваль шаманизма «Дунгур»

С 28 по 30 июня в Республике Тыва прошел IV Международный фестиваль шаманизма «Дунгур». Мероприятие посвящено 100-летию ученого и народного писателя Тывы Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана. В одном из ключевых событий фестиваля — конкурсе на звание сильнейшего шамана — победу одержала известный в России экстрасенс Аделина Панина.Фестиваль собрал участников и гостей из самых разных уголков мира — Германии, Китая, Монголии, Перу, Тибета, Казахстана и других стран. Центральным событием второго дня стал конкурс, в котором участники должны были продемонстрировать свои способности в экстрасенсорике и шаманской практике.Конкурс состоял из несколько туров. В первом участникам предлагалось определить по фотографиям пол, жизненное состояние и описать личность изображенного человека. Аделина Панина дала точные характеристики по всем трем снимкам.Во втором туре необходимо было определить содержимое закрытой коробки. Панина не только угадала текущие предметы — саморез и лента, но и увидела, что в коробке раньше находились другие объекты — обереги и варган, что также оказалось правдой. Однако, несмотря на потрясающие точные ответы Аделины, в этом раунде победу отдали другой участнице.В финале остались две сильнейшие претендентки. С завязанными глазами нужно было дать точное описание человека, стоящего перед участником. Панина справилась безошибочно, вызвав сильную эмоциональную реакцию у женщины, о которой шла речь — та даже вручила экстрасенсу в подарок сапоги, сшитые своими руками. В последнем этапе вновь поставили испытание на определение содержимого коробки — на этот раз это был чехол от телефона, что также было точно определено.Заключительное слово осталось за зрителями — путем открытого голосования. По его итогам Аделина Панина получила 91 голосов, ее соперница — 41. Экстрасенсу-победительнице вручили статуэтку, дипломы, памятные подарки и право в следующем году войти в состав жюри конкурса.В комментарии после церемонии награждения Аделина Панина отметила: «Я в шаманизме нахожу то, чего не было в современной магии: более глубокий контакт с живой реальностью, доверие к природным духам, связь с древней силой. Благодарю всех, кто верил в меня!»