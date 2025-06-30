Больше всего заявлений приходится на людей в возрасте от 29 до 33 лет

Сезон отпусков вовсю подходит к своему экватору, и позволить себе отдохнуть может не только трудящаяся, но и учащаяся молодежь, дождавшаяся каникул и выпускных из учебных заведений. И поскольку лето в России еще не везде радует солнцем и обещанной синоптиками жарой, многие отправляются на заграничные пляжи, чтобы расслабиться и набраться сил и витамина D.Выбор стран для отдыха оказался уже классическим для россиян в последние годы, отмечают специалисты страховой компании «Согласие». Наиболее востребованным направлением в 1 полугодии 2025 года оказался Египет, на который пришлось 33,9 % отдыхающих, Таиланд – 30,0 %, Турция – 16,6 %, Объединенные Арабские Эмираты – 5,6 %. Среди экзотических мест для отдыха молодые россияне выбирали Индию (1,6 %) и Непал (1,4 %). Старшее поколение выбирало те же страны, но Непалу предпочитало пляжный отдых в Индонезии.В исследовании, опубликованном в «Вестнике АТОР», сообщается, что российская молодежь практически в равной степени предпочитает городской и пляжный туризм, и треть опрошенных отправляется на отдых 2-3 раза в год. Согласно представленным в нем данным, туроператоры считают наиболее привлекательными клиентами туристов в возрасте 35-45 лет, но молодые жители России в отдыхе себе тоже не отказывают.Так, проводя исследование, аналитики «Согласия» отметили, что четверть всех заявлений по полисам ВЗР в 1 полугодии 2025 года приходилась на возрастную группу 14-35 лет, и именно они вот уже пять лет считаются молодежью в нашей стране.При этом, разделив молодежь на возрастные группы, специалисты страховщика выявили, что наиболее часто с проблемами со здоровьем на отдыхе сталкиваются представители верхней границы – люди в возрасте от 29 до 33 лет, на них пришлось 30,3 % заявлений от всех, поданных молодежью за первое полугодие 2023 года. Среди анализируемых данных преобладали обращения девушек, соотношение с юношами – 3 к 2.Среди наиболее распространенных причин обращений в страховую компанию «Согласие» от отдыхающей молодежи стали проблемы с ЖКТ – 24,0 % обращений и острые респираторные заболевания – 12,4 %. Невыезды по причине заболевания или отмены рейса, а также досрочные возвращения из отпуска составили порядка 2 % от числа проанализированных обращений.