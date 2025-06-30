В Петербурге строят трамвайную линию из Купчино в Славянку через Шушары. Не так давно планируемый маршрут стал длиннее.

Причина изменения – необходимость обеспечить транспортную доступность территории, на которой расположатся кампус СПбГУ и инновационный научно-технологический центр «Невская дельта». Из-за этого и было решено продолжить линию, рассказал «Петербургскому дневнику» глава городского Комитета по инвестициям Иван Складчиков.Продолжение линии «Славянка» в Пушкин – это новый проект, включающий 12 километров путей, 40-45 остановочных пунктов, 32 тысячи пассажиров каждый день.Иван Складчиков, глава Комитета по инвестициям ПетербургаГородские власти ожидают, что первый этап линии «Купчино – Шушары – Славянка» будет запущен уже в нынешнем году, второй – в 2026-м. Что же касается строительства продолжения линии, планируется, что им займется акционерное общество «АБЗ-Дорстрой», входящее в группу компаний «АБЗ-1», однако когда это произойдет, еще неизвестно. Пока лишь подписано соглашение о намерениях.https://lentv24.ru/dvizhenie-po-pervomu-etapu-tramvaynoy-linii-kupchino--slavyanka-planiruyut-zapustit-v-etom-godu.htm