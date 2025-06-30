ДТП также пострадал его младший брат.

В Юрьев-Польском районе будут судить водителя по делу о смертельном ДТП. Перед судом предстанет 23-летний житель Кольчугино. Его в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека и причинению тяжкого вреда здоровью других.Трагедия произошла 4 января этого года. Обвиняемый ехал на своем автомобиле «Киа Рио» из Кольчугино в Юрьев-Польский на каток. С ним в машине находились его девушка и младший брат.На четвертом километре дороги «Юрьев-Польский – Кольчугино», недалеко от села Палазино, водитель не справился с управлением. Причиной стали сложные погодные условия и состояние дорожного покрытия. Машина столкнулась со встречным автомобилем «Лада 4х4», после чего опрокинулась в кювет.В результате аварии девушка обвиняемого погибла на месте. Его младший брат и водитель встречной «Лады» получили серьезные травмы. Молодой человек полностью признал свою вину.Ранее на трассе М-7 в Лакинске фура с дизельным топливом.