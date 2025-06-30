Канюка заметили на обочине дороги.

Госохотинспектор по Ковровскому району Владимирской области оказал помощь дикой птице, предположительно пострадавшей от столкновения с автомобилем.Возвращаясь с патрулирования, инспектор на обочине дороги обыкновенного канюка, или сарыча, который был явно дезориентирован.Мужчина забрал раненого хищника домой, где обеспечил ему необходимый уход и питание. После того как птица оправилась, ее выпустили обратно в естественную среду обитания – лес.Канюк, относящийся к семейству ястребиных, является хищником среднего размера, известным своим широким размахом крыльев (до 1,3 метра) и умением парить в небе.Ранее в Клязьминско-Лухском природном комплексном заказнике фотоловушка диких кабанов за их повседневной деятельностью.