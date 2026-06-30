Случаев клещевого вирусного энцефалита не зарегистрировано.

По данным оперативного мониторинга на 29 июня 2026 года за прошедшую неделю в ЛПУ региона с жалобой на присасывание клещей обратились 190 человек, в том числе 33 ребенка.Всего с начала сезона за помощью обратились 1531 человек (282 ребенка).Лаборатория исследовала снятых с людей клещей: на 26 неделе выявлено 10 положительных находок — 8 случаев боррелиоза и 2 — анаплазмоза.Если клещ присосался, обратитесь в медучреждение. Неповрежденного клеща доставьте в лабораторию для анализа в течение 3 суток. При положительном результате немедленно проконсультируйтесь с инфекционистом.Приём клещей (платно): Центр гигиены и эпидемиологии, г. Владимир, ул. Токарева, д.5. Время приема: пн‑чт 9:00‑11:45 и 13:00‑15:00, пт 9:00‑11:45. Приёмные пункты работают в Суздале, Коврове, Вязниках, Петушках и Собинке (подробности на сайте Центра).