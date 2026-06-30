4 июля на Ярмарочной площади Мурома пройдет фестиваль народных промыслов — выставка, мастер‑классы и продажа изделий.

4 июля на Ярмарочной площади Мурома пройдет фестиваль «Муромская ярмарка — 2026». С 10:00 до 19:00 посетителей ждет выставка‑продажа изделий народных промыслов, мастер‑классы и насыщенная культурная программа.К участию приглашают мастеров декоративно‑прикладного искусства, ремесленников, художников, творческие объединения и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. Особо приветствуются авторские мастер‑классы и выступления в народных или стилизованных костюмах.На ярмарке будут представлены керамика, резьба по дереву, художественная роспись, вышивка, кружевоплетение, народная кукла, ювелирное искусство, художественная ковка и другие виды ремесел. Каждое изделие должно соответствовать духу народных традиций и высоким стандартам качества.