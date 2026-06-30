Загадки истории, наследие князя Юрия Долгорукого и небольшое село Кидекша в Суздальском районе Владимирской области. Как связаны эти темы? Расскажем в первом выпуске медиапроекта «История

Загадки истории, наследие князя Юрия Долгорукого и небольшое село Кидекша в Суздальском районе Владимирской области. Как связаны эти темы? Расскажем в первом выпуске медиапроекта «История Владимирского края». Он знакомит зрителей с интересными фактами о местах и людях, культуре, традициях и ценностях нашей древней земли. Проект выпускается при поддержке Правительства Владимирской области.