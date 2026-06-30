В период с 20.00 29 июня до 7.00 30 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 419 украинских БПЛА самолётного типа над 19 регионами страны, в том числе над Владимирской областью. Об

В период с 20.00 29 июня до 7.00 30 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и ликвидированы 419 украинских БПЛА самолётного типа над 19 регионами страны, в том числе над Владимирской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. О разрушениях и пострадавших информация не поступала. Беспилотники врага уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской,