4 июля в Кольчугинском округе пройдёт IV Новофетининский сельский фестиваль «Суворочка», посвящённый Году единения народов России. Главная его цель – сбор средств на реставрацию купола

4 июля в Кольчугинском округе пройдёт IV Новофетининский сельский фестиваль «Суворочка», посвящённый Году единения народов России. Главная его цель – сбор средств на реставрацию купола церкви Всех Святых. Именно вокруг этого храма несколько лет назад начала собираться команда, жители, волонтёры, артисты, благодетели и партнёры. Вход на фестиваль – свободный. Приглашаются все желающие. В этом году