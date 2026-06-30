Собрали главные события сегодня и 29 июня во Владимире и области.

Последний день июня встретил жителей Владимирской области тревожными сводками: ночь выдалась по-настоящему «жаркой» для сил ПВО, а утро заставило автомобилистов понервничать в очередях на заправках. О том, какие угрозы миновали регион, почему в области дорожает и исчезает топливо и как вузы поддерживают героев — в материале «33Live.Ru».Неспокойное небо: массовая попытка атаки на регионыНочь на 30 июня вошла в сводки как одна из самых масштабных по числу перехваченных угроз. В период с 20:00 понедельника до 7:00 вторника над территорией России был уничтожен и перехвачен сразу 419 беспилотников самолетного типа. География атак впечатляет — от Крыма до Центральной России.Владимирская область вновь оказалась в списке целей, однако дежурные средства ПВО сработали четко. Благодаря бдительности военных, серьезных последствий на земле удалось избежать. Тем не менее, жителям напоминают: при обнаружении подозрительных объектов или их обломков ни в коем случае не приближайтесь к ним — оперативно сообщайте по номеру «112».Погода во Владимирской области: жара подбирается к максимумуПогода 30 июня во Владимире обещает быть комфортной, но коварной. Днем воздух прогреется до +23... +28°С, что при переменной облачности и отсутствии осадков создает идеальные условия для отдыха. Однако метеорологи предупреждают: условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе, а почва стремительно теряет влагу.В 14 муниципалитетах региона, включая Владимир, Ковров и Муром, уже установлен 3 класс пожарной опасности. Тревожные звоночки звучат уже с раннего утра: в 05:56 в деревне Гидеево Александровского района вспыхнул частный жилой дом. На борьбу с огнем выехали 9 спасателей, к счастью, обошлось без погибших. МЧС призывает дачников и отдыхающих быть предельно осторожными с огнем — любая искра в таких условиях может обернуться трагедией.Охота за топливом: что с бензином во Владимирской области?Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях Владимира стал внезапный дефицит высокооктанового топлива. Автомобилисты жалуются: на многих АЗС в черте города пропал не только 100-й, но и привычный 92-й бензин.«В «Добром» вообще пусто, приходится ехать на выезды», — пишут горожане в чатах. Ситуация на заправках напоминает квест: на некоторых станциях введено ограничение — не более 20 литров «в одни руки», на других табло не горят вовсе. Очевидцы сообщают об очередях на заправках в сторону Москвы. Эксперты советуют пользоваться онлайн-картами наличия топлива и не поддаваться панике — на трассах (М-12 и объездные) бензин пока есть в достаточном количестве.Возвращение домой и новые квоты для героевНесмотря на все вызовы, утро 30 июня принесло и добрые вести. Губернатор Александр Авдеев сообщил о возвращении из украинского плена двух наших земляков. Александр из Коврова был освобожден 26 июня, а Дмитрий из Собинского района вернулся домой в начале месяца. Сейчас бойцам предстоит реабилитация.Параллельно регион выстраивает систему поддержки для семей участников СВО. Ректор ВлГУ Анзор Саралидзе подтвердил, что главный вуз области готов принять 158 абитуриентов по специальной квоте. Речь идет о 69 направлениях бакалавриата и специалитета. Это не просто места в аудиториях, а комплексная юридическая и психологическая помощь — надежный тыл для тех, кто защищает страну.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .