Техника производства Ростсельмаш вновь подтвердила свои лидерские позиции в ходе масштабного смотра достижений агропромышленного комплекса во Владимирской области.

Техника производства Ростсельмаш вновь подтвердила свои лидерские позиции в ходе масштабного смотра достижений агропромышленного комплекса во Владимирской области. Площадкой для проведения традиционного Дня поля в этот раз выступили угодья АО «Агрофирма «Заречье» в Ковровском районе.Мероприятие объединило руководителей крупных агрохолдингов, частных фермеров и экспертов отрасли. Участники, в числе которых были губернатор Александр Авдеев, представители регионального правительства, а также администраций районов активно обсуждали современные технологии в растениеводстве и животноводстве, заключали партнерские соглашения и делились практическими наработками. Центральным событием стала экспозиция, где гостям представили не только мощные образцы сельхозмашин, но и полный спектр сопутствующих решений: от передовых систем защиты посевов и минеральных удобрений до селекционных новинок.Глава региона поблагодарил работников отрасли за их труд. Он отметил, что сельское хозяйство региона в последние годы стабильно развивается. Главными доказательствами успеха глава области назвал богатые урожаи и рост объемов качественных отечественных продуктов на рынке. Это позволяет не только обеспечивать внутренние нужды, но и успешно развивать экспорт продукции.В выставке ведущих производителей сельскохозяйственной техники приняла участие компания Ростсельмаш и представила вниманию аграриев региона востребованные на рынке современные и прошедшие проверку полями модели: кормоуборочный комбайн RSM F 1500 и зерноуборочный комбайн ACROS 585.СПК (колхоз) «Активист» Ковровского района выращивает на своих землях кормовые, зерновые культуры, кукурузу и уже на протяжении многих лет использует в агроработах технику российского бренда. Председатель правления Олег Чупыркин поделился своим мнением:- На выставке представлена агромашина, которую мы приобрели в этом году, - это кормоуборочный комбайн RSM F 1500. В настоящее время он работает на заготовке сенажа в нашем хозяйстве. Давно хотели перейти на более высокий уровень заготовки кормов, наконец, это получилось.«Расскажите, какой технике Вы доверяете свои поля? Что является главным фактором при покупке новых машин?»- Выбор сельскохозяйственной техники – это очень трудно и, несомненно, важно. Это основа будущих результатов. В течение нескольких лет у нас трудился кормоуборочный комбайн RSM 1401 производства Ростсельмаш, он хорошо себя проявил. А когда появилась возможность приобрести более современную технику, решили, что Ростсельмаш – это по-прежнему наш выбор. У RSM F 1500 отличная проходимость, что крайне важно в наших условиях, хорошая энергонасыщенность. Кроме того, комбайн удобен в обслуживании, и механизатору в нём комфортно. Производительность, новейшие технологии, экономичность – все достоинства и не перечислишь.А ещё немаловажен, а скорее, даже очень важен тот факт, что при необходимости обслужить технику, имея в регионе большой дилерский центр Ростсельмаш, – несложно. Техническое обслуживание - это первое, что должно быть. Замена масел, фильтров, регулярное ТО - это главное. Будет обслуживание - будет и техника работать, - подвел итог Олег Чупыркин.Во время выставки удалось пообщаться с руководителем ООО «СП «Ополье» Юрьев-Польского района Арой Ханояном. Предприятие в работе использует несколько зерноуборочных комбайнов семейства ACROS, тракторы Ростсельмаш 2000-й серии, самоходную косилку KSU 1, кормоуборочный комбайн RSM F 2650. В преддверии предстоящей уборки зерновых особо отметил комбайн модели ACROS 585, показывающий отличные результаты по намолоту, надежности, бережному отношению к зерну и соломе.На протяжении всего периода с начала века предприятие тесно сотрудничает с Ростсельмаш и региональным дилерским центром.«С данным производителем через местный дилерский центр мы сотрудничаем более 20 лет. Выбираем преимущественно технику Ростсельмаш. Альтернатив не так много, да и техника современная и достойная. Если нужно решить какие-то вопросы в период уборочно-полевых работ, сервисная служба дилера оперативно выезжает в хозяйство. С этим проблем нет. Работаем», - рассказал Ара Ханоян.На «Дне поля» компанию Ростсельмаш представлял официальный дилерский центр производителя во Владимирской области – компания ООО «Технический центр «Ополье».«Для нас регулярное участие в этом мероприятии – это возможность представить новые модели техники, показать, что Ростсельмаш способен закрыть большинство потребностей сельхозпроизводителей региона в современных, высокопроизводительных и надежных агромашинах. Как представитель Ростсельмаш, наш дилерский центр оказывает аграриям Владимирской области весь спектр необходимых услуг: обеспечивает земледельцев качественной современной техникой и бесперебойной поставкой запасных частей. И, конечно же, высококлассным сервисным и гарантийным обслуживанием», – рассказал генеральный директор ООО «Технический центр «Ополье» Михаил Гарелин.Реклама. ООО «». 2W5zFGezwX7