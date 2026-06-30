Риелтор и ещё несколько человек придумали преступную схему завладения физлицами земельными участками без проведения торгов. Для её реализации злоумышленники вовлекали в свои махинации
<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2026-v-kirzhache-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-moshennichestve-s-zemelnymi-uchastkami.html" target="_blank">В Киржаче возбуждено уголовное дело о мошенничестве с земельными участками</a> - Риелтор и ещё несколько человек придумали преступную схему завладения физлицами земельными участками без проведения торгов. Для её реализации злоумышленники вовлекали в свои махинации
[url=https://33live.ru/novosti/30-06-2026-v-kirzhache-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-moshennichestve-s-zemelnymi-uchastkami.html]В Киржаче возбуждено уголовное дело о мошенничестве с земельными участками[/url] - Риелтор и ещё несколько человек придумали преступную схему завладения физлицами земельными участками без проведения торгов. Для её реализации злоумышленники вовлекали в свои махинации