Следователи СК устанавливают всех соучастников преступления.

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, риелтор с сообщниками разработал схему незаконного получения земельных участков без проведения торгов, используя льготный статус инвалидов.В 2023 году жительница Киржача с инвалидностью прописала у себя четырех человек, искусственно снизив метраж жилья на человека ниже норматива. На этом основании администрация признала ее нуждающейся в жилье. В 2024 году ей в аренду под ИЖС выделили участок площадью 1,5 тыс. кв. м в Киржаче. Женщина уступила права на него третьему лицу за 100 тысяч рублей от риелтора.По такой же схеме были отчуждены еще три участка. Ущерб государству оценивается минимум в 4,1 млн рублей.