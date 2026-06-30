Поводом для разбирательства стали махинации с постановкой на учёт иностранных работников.

Правоохранители возбудили уголовное дело после прокурорской проверки соблюдения миграционного законодательства.Как выяснили в надзорном ведомстве, местное сельхозпредприятие владело жилым домом в одном из сёл, совершенно не приспособленным для жизни. Здание имело разрушенную кровлю, в нём отсутствовали окна, а системы электро- и водоснабжения были неисправны.Тем не менее эту непригодную недвижимость сдали в аренду юрлицу, которое по договору услуг распределяло персонал по разным фирмам Владимирской области. На протяжении 2025 года представители данной организации многократно направляли в уполномоченный орган ложные уведомления о регистрации иностранцев в указанном строении. Податели документов заведомо знали, что проживание там физически невозможно.Опираясь на фиктивные сведения, на миграционный учёт незаконно встали двое граждан Узбекистана и столько же — Таджикистана. Собранные прокуратурой материалы были переданы следственным органам для решения вопроса об уголовном преследовании.По итогам их рассмотрения дознаватели ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбудили дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.