Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и депутаты Горсовета посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), расположенный возле владимирского лицея №17.
Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и депутаты Горсовета посетили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), расположенный возле владимирского лицея №17. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.
Народные избранники оценили востребованность и сохранность спортивного объекта, открытого в 2025 году.
ФОКОТ включает в себя современное футбольное поле и теннисный корт с искусственным покрытием, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки. Также здесь стоят уличные тренажёры. На строительство и оснащение комплекса было потрачено порядка 44,5 млн рублей.
Как отметила директор лицея Анастасия Львова, на территории ФОКОТа всегда многолюдно. Владимирцы занимаются здесь с утра и до позднего вечера. Кроме того, здесь проходят уроки физкультуры для учеников образовательного учреждения.
Горожане бережно относятся к новому комплексу. ФОКОТ ежедневно посещают десятки людей, однако спортивный объект сохранил свой первоначальный вид.
«Благодаря нашей городской команде во Владимире успешно идёт реализация проектов народной программы «Формирование комфортной городской среды», «Спорт – норма жизни» и других! Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.
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