Спортсмены из Владимирской области стали призёрами престижных всероссийских состязаний в Ижевске «Юный стрелок России». За звания лучших боролись 440 спортсменов из 43 регионов страны. Они

Спортсмены из Владимирской области стали призёрами престижных всероссийских состязаний в Ижевске «Юный стрелок России». За звания лучших боролись 440 спортсменов из 43 регионов страны. Они соревновались в стрельбе из пневматического оружия в двух возрастных категориях: 12-13 лет и 14-16 лет. Владимирские стрелки завоевали два серебра и бронзу. Стрелки из Юрьева-Польского Семён Рекунов и Полина Воробьёва