Власти региона и антимонопольная служба взяли ситуацию под ежедневный контроль.

Последняя декада июня заставила владимирских водителей изрядно понервничать: на информационных табло региональных АЗС все чаще горят нули, а в профильных сообществах автомобилисты обмениваются координатами заправок, где еще «осталось топливо». Власти региона и антимонопольная служба взяли ситуацию под ежедневный контроль. О том, почему возникли очереди, где искать бензин и что будет с ценами — в материале «33Live.Ru».Почему возник дефицит бензина во Владимирской области?Вопрос, который сейчас волнует каждого второго жителя региона: куда исчезло топливо? На области губернатор Александр Авдеев пояснил, что первопричиной стали временные логистические трудности у отдельных поставщиков в середине июня. Однако «масла в огонь» подлил именно ажиотажный спрос.— Автомобилисты отреагировали на новости о сбоях мгновенно, — отмечают власти. — В результате даже на тех станциях, где поставки шли по графику, выстроились огромные очереди.Ситуация напоминает «самосбывающееся пророчество»: опасаясь дефицита, люди начали заправляться впрок, создавая ту самую нагрузку на резервуары АЗС, к которой логистика не была готова в моменте. Тем не менее, правительство подчеркивает: запасы нефтепродуктов на базах в регионе соответствуют нормативам, и физического «отсутствия» топлива на складах нет.Где сейчас можно заправиться во Владимире и области?Картина на заправках города 30 июня остается неоднородной. Участники сообщества «Подслушано Автомобилисты Владимир» сообщают, что в черте города (особенно в Добром и на выездах) на ряде АЗС сетевых брендов либо нет отдельных марок (чаще всего 95-го и 100-го), либо введены лимиты.— На некоторых станциях заправляют только по 20 литров в одни руки, — жалуются водители. — Приходится объезжать несколько точек.Где топливо во Владимирской области есть без проблем?По оперативным данным из соцсетей и навигационных сервисов:Трасса М-12. На платных участках и в районе Судогды топливо отпускается без ограничений.Ворша и Суздаль. На объездных дорогах бензин в наличии, хотя время ожидания в очереди может составлять 15–20 минут.Выезды на Москву. Крупные сетевые АЗС у ВХЗ и на выезде из города в сторону столицы продолжают работу, периодически пополняя резервуары.Автомобилистам рекомендуют пользоваться интернет-ресурсами или проверять статус «Топливо» в навигаторе перед поездкой.Что будет с ценами на бензин и как решают проблему власти?Рост цен на независимых заправках уже стал поводом для проверок. Заместитель руководителя регионального УФАС Наталия Шибаева сообщила, что антимонопольщики ежедневно мониторят ценники. Частным компаниям, которые резко повысили стоимость литра, уже направлены запросы на обоснование таких мер.Чтобы регион продолжал жить в нормальном ритме, власти ввели систему приоритетов. До полной стабилизации поставок топливо в первую очередь получают:Машины экстренных служб (скорая, МЧС) и коммунальная техника.Общественный транспорт и поставщики продуктов питания.Сельхозтоваропроизводители (для них создается специальный реестр поддержки).Губернатор призвал жителей покупать бензин только в необходимых объемах и по возможности сократить поездки на личных авто: «Чем спокойнее будет реакция, тем быстрее ситуация вернется в нормальное русло».Какая ситуация с топливом в соседних регионах?Владимирская область не является исключением — лихорадит и соседей.В Рязанской области водители Скопинского района даже создали спецчат для обмена информацией о «живых» заправках.В Ярославской и Ивановской областях также фиксируется повышенный спрос.Власти всех четырех регионов связывают это с пересмотром графиков отгрузок на НПЗ и убеждают, что вопрос решится в ближайшее время.Главное сейчас — не создавать искусственный дефицит, заливая топливо в канистры «про запас».Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .